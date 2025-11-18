Рядом с российской границей разворачивается напряженная обстановка: Финляндия проводит военные учения, в то время как в Германии предостерегают о потенциальной угрозе со стороны России для стран НАТО. В ответ на это в Госдуме звучат заявления о провокационном характере действий альянса и готовности РФ к защите своих интересов, включая возможность размещения ракетного комплекса «Орешник» вблизи границ с Финляндией, сообщает Общественное Телевидение России со ссылкой на Yle.

Артиллерийские учения под названием Northern Strike 225 стартовали в Финляндии 17 ноября. В течение чуть более недели около 2,2 тыс. военнослужащих, включая представителей Польши, и 500 единиц техники будут задействованы в маневрах на полигоне «Роваярви» в Лапландии, расположенном в 100 км от российской границы.

Представители участвующей в учениях бригады подчеркнули, что целью является отработка взаимодействия тактического и оперативного огневого потенциала, а также интеграция возможностей союзников. После вступления в НАТО Финляндия активно увеличивает масштабы национальных учений, запланировав на 2025 год 115 маневров. Предыдущие учения, с участием военных из Великобритании и Швеции, прошли в мае.

Одновременно с новостями о финских учениях министр обороны Германии Борис Писториус заявил о подготовке России к возможному нападению на одну из стран-членов НАТО, которое, по его мнению, может произойти до 2029 года. Ссылаясь на неких «экспертов», Писториус призвал к укреплению вооруженных сил стран НАТО и не забыл упомянуть о ядерном сдерживании.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявления Писториуса и учения у российских границ проявлением агрессивной политики НАТО в отношении России. Он подчеркнул, что Россия готова отразить любую агрессию, но не намерена нападать первой. По мнению Швыткина, эти действия являются демонстрацией силы со стороны Финляндии и Польши, которая не сможет запугать Россию, но потребует принятия ответных мер, в том числе усиления охраны границы. Он выразил уверенность, что простые финны осознают агрессивный характер действий своего правительства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ответ на учения Финляндии Россия может разместить у границы ракетный комплекс «Орешник» или другое вооружение. Швыткин также допустил возможность размещения любых видов вооружения, необходимых для отражения и предотвращения агрессии, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом.

