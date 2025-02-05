Французский политик Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен нужно отправить под специальный трибунал, сообщает « Царьград ».

«Урсула хочет создать „специальный трибунал“ против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным!.. Чего хотим мы, так это „специального трибунала“ для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!» — написал политик на своей странице в соцсети.

По его словам, фон дер Ляйен должна понести ответственность за коррупцию в Евросоюзе, кражу суверенитета, махинации с результатами выборов и т. д.

Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что Европа потеряла конкурентоспособность из-за высоких цен на нефть и газ. Это стало следствием отказа от российских энергоресурсов.