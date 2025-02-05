Филиппо предложил устроить трибунал над Урсулой фон дер Ляйен
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен нужно отправить под специальный трибунал, сообщает «Царьград».
«Урсула хочет создать „специальный трибунал“ против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным!.. Чего хотим мы, так это „специального трибунала“ для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!» — написал политик на своей странице в соцсети.
По его словам, фон дер Ляйен должна понести ответственность за коррупцию в Евросоюзе, кражу суверенитета, махинации с результатами выборов и т. д.
Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что Европа потеряла конкурентоспособность из-за высоких цен на нефть и газ. Это стало следствием отказа от российских энергоресурсов.