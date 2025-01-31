Фидан и Лавров обсудили вопрос Сирии по телефону

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на запрос турецкого коллеги, главы дипведомства Турции Хакана Фидана, и обсудил с ним вопрос Сирии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«31 января министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались региональные события и ситуация в Сирии», — сообщила турецкая сторона.

Фидан и Лавров в состоявшемся разговоре подчеркнули, что политическое единство Сирии должно поддерживаться обеими странами — Турцией и Россией.

Ранее сообщалось, что в Сирии началась реформа во власти. Временным сирийским лидером на переходный период стал экс-глава местной оппозиции Ахмад аш-Шараа.