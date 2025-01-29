В Сирии начали законодательную реформу и назначили временного президента

сегодня в 22:20

Новые власти Сирии отменили Конституцию и распустили силовиков

Новые власти Сирии отменили Конституцию страны и начали реформировать правоохранительные органы и армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

«Действие конституции от 2012 года отменяется», — заявил представитель нового правительства Хасан Абед аль-Гани.

Сирийский чиновник также заявил о реформе силовых ведомств и армии

По его словам, распущены службы безопасности и воинские подразделения. Власти страны создадут новые структуры.

Вне закона признана и правящая с 1963 года партия БААС.

Президентом страны на переходный период объявлен экс-глава сирийской оппозиции Ахмад аш-Шараа.