В Сирии начали законодательную реформу и назначили временного президента
Новые власти Сирии отменили Конституцию и распустили силовиков
Новые власти Сирии отменили Конституцию страны и начали реформировать правоохранительные органы и армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.
«Действие конституции от 2012 года отменяется», — заявил представитель нового правительства Хасан Абед аль-Гани.
Сирийский чиновник также заявил о реформе силовых ведомств и армии
По его словам, распущены службы безопасности и воинские подразделения. Власти страны создадут новые структуры.
Вне закона признана и правящая с 1963 года партия БААС.
Президентом страны на переходный период объявлен экс-глава сирийской оппозиции Ахмад аш-Шараа.