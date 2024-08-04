ФБР несколько лет проводило секретное расследование против Трампа

Прокуратура и ФБР Соединенных Штатов проводили тайное расследование в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа. Силовики подозревали, что политик в 2016 году получил от Египта 10 млн долларов на предвыборную кампанию, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Washington Post.

Расследование начали в связи с найденной американской разведкой информацией. Тогда стало известно, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси собирался перечислить Трампу 10 млн долларов, чтобы поддержать президентскую кампанию, проводившуюся в 2016 году.

Но следователи не смогли доказать факт перевода и, соответственно, вину Трампа. Уже осенью 2019 года у генпрокурора Уильяма П. Барра появились опасения по поводу того, что найденных улик достаточно для обвинения. Расследование прекратилось в июне 2020 года.

Раннее кандидат в президенты США Камала Харрис отказалась от предвыборных дебатов с Дональдом Трампом. Их могли провести 4 сентября.