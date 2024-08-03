Камала Харрис отказалась от дебатов с Дональдом Трампом 4 сентября на Fox News

Предвыборный штаб кандидата на пост главы государства от демократов и вице-президента США Камалы Харрис отказался от предложения республиканца Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News, сообщает газета «Ведомости» .

«Трамп испуганно бежит, пытаясь отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он выручил его. Ему нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября», — заявил директор по коммуникациям штаба Харрис Майкл Тайлер.

Он подчеркнул, что кандидату в президенты США от республиканцев следует заканчивать свои игры и явиться на дебаты 10 сентября, которые Трамп обязался провести.

Тайлер добавил, что 10 сентября Камала Харрис выступит перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. При этом предвыборный штаб вице-президента открыт для диалога по обсуждению дальнейших дебатов после согласованных.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп согласился принять участие в дебатах 4 сентября, организованных Fox News. При этом кандидат в президенты США отказался от дебатов 10 сентября. Свое решение республиканец объяснил перестановками перед выборами, которые пройдут 5 ноября.