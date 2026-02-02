Файлы Эпштейна как оружие. Зачем публикуют жуткие подробности?

Тема файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна всплывает не из-за стремления к истине, а как инструмент внутриполитической борьбы в США, сообщил РИАМО политолог-американист Константин Блохин.

«Кому выгодно поднимать тему сейчас? Демократам, особенно под выборы. Трамп, в свою очередь, пытается подсветить демократов: Билл Клинтон, Билл Гейтс и так далее. Делают это аккуратно и без масштаба. Если пойти широко, начнется цепная реакция: слишком много людей завязаны друг на друга, и вниз могут пойти все. В этом основная проблема», — отметил Блохин.

Он уточнил, что если бы там был один человек, против которого работали бы все, то это одна история. Но в данном случае «связи плотные, и любой удар превращается в удар по группе».

«К слову, истории про „Шрека“ в этих файлах и прочие странности чаще всего выглядят как абсурд на уровне трактовок. Это могут быть кодовые слова, прозвища, обозначения людей, чтобы не называть их напрямую. Точно можно сказать только после нормального анализа: контекст, источник, как и где это употреблялось», — заключил политолог.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало самый масштабный пакет материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Речь идет о более чем 3 млн страниц документов, 2 тыс. видеозаписей и около 180 тыс. изображений.

Также в Сети появилась информация, что президент США Дональд Трамп мог иметь отношение к изнасилованию 13-летней девочки по делу Эпштейна. Однако Минюст Штатов выступил с опровержением этих сообщений, отметив, что они «ложные».

