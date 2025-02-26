Евросоюз отреагировал на новость об американских пошлинах
Евросоюз пообещал ответить на анонсированные Трампом американские пошлины
Евросоюз пообещал ответить на анонсированные президентом США Дональдом Трампом американские пошлины, сообщает ТАСС.
«ЕК ответит немедленно и твердо», — указано в распространенном структурой сообщении.
Ранее Трамп пообещал ввести тарифы на товары из Евросоюза в размере 25%.
Американский лидер неоднократно анонсировал ввод заградительных пошлин в отношении ряда стран, в частотности, из-за миграционной политики или протекционистских мер.