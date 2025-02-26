Евросоюз отреагировал на новость об американских пошлинах

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Евросоюз пообещал ответить на анонсированные Трампом американские пошлины

Евросоюз пообещал ответить на анонсированные президентом США Дональдом Трампом американские пошлины, сообщает ТАСС .

«ЕК ответит немедленно и твердо», — указано в распространенном структурой сообщении.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы на товары из Евросоюза в размере 25%.

Американский лидер неоднократно анонсировал ввод заградительных пошлин в отношении ряда стран, в частотности, из-за миграционной политики или протекционистских мер.