Трамп поставил заслон алюминию и стали в США

Трамп ввел 25-процентные пошлины на все поставки алюминия и стали

Американский президент Дональд Трамп своим указом ввел 25-процентные пошлины на все поставки алюминия и стали в США, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Эта мера не предусматривает каких-либо исключений, указано в публикации.

О планах введения пошлин на сталь и алюминий Трамп заявил журналистам 9 февраля.

Ранее сообщалось о планах Белого дома ввести заградительные пошлины в отношении поставок в страну чипов, нефти, газа, стали, алюминия и меди.

Трамп в своих выступлениях заявлял о протекционистских мерах в пользу американских производителей.