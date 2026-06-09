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Евросоюз хочет запретить въезд тем, кто служил в российской армии с начала СВО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз предлагает ввести запрет на въезд на территорию объединения европейских стран для тех, кто служил в рядах российской армии с начала специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский союз всем, кто служил в Вооруженных силах России с момента начала войны», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что Европа останется закрытой для российских военнослужащих.

Ранее британский бизнесмен Тристан Тейт назвал Евросоюз новым железным занавесом. По словам Тейта, барьер тянется от Греции до Португалии.

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