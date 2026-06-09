сегодня в 12:33

Британский бизнесмен Тристан Тейт назвал Евросоюз новым железным занавесом. По словам Тейта, барьер тянется от Греции до Португалии, сообщает RT .

Тейт рассказал ведущему RT Рику Санчесу, что предупреждал о возведении Евросоюзом нового железного занавеса еще несколько лет назад.

«Мы читали правила и нормы советских времен, показывая, насколько они характерны для сегодняшнего Евросоюза… На мой взгляд, Европейский союз — вот новый железный занавес», — сказал Тейт.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что страны Запада возводят новый железный занавес.

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