Тристан Тейт назвал Евросоюз новым железным занавесом
Бизнесмен Тристан Тейт: Европейский союз — вот новый железный занавес
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Британский бизнесмен Тристан Тейт назвал Евросоюз новым железным занавесом. По словам Тейта, барьер тянется от Греции до Португалии, сообщает RT.
Тейт рассказал ведущему RT Рику Санчесу, что предупреждал о возведении Евросоюзом нового железного занавеса еще несколько лет назад.
«Мы читали правила и нормы советских времен, показывая, насколько они характерны для сегодняшнего Евросоюза… На мой взгляд, Европейский союз — вот новый железный занавес», — сказал Тейт.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что страны Запада возводят новый железный занавес.
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