Евросоюз хочет отказаться от потолка цен на нефть РФ, заменив его санкциями

Евросоюз рассматривает возможность отмены механизма ценового потолка на российскую нефть. Вместо этого, в рамках 20-го пакета санкций, планируется ввести тотальный запрет на предоставление услуг по морской транспортировке российской нефти, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Новый запрет коснется оказания финансовых, юридических, страховых и других видов поддержки любым компаниям, осуществляющим перевозку российской нефти, независимо от ее стоимости. По информации агентства, данное предложение пользуется «поддержкой стран-членов ЕС», которые утверждают санкционные пакеты на основе консенсуса.

Кроме того, 20-й пакет санкций предполагает введение новых ограничений в отношении российских банков и нефтегазовых компаний, а также в отношении финансовых и промышленных предприятий в третьих странах, подозреваемых Брюсселем в помощи России в обходе действующих санкций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку нового, 20-го пакета санкций против России. Известно, что Финляндия и Швеция настаивают на полном запрете экспорта предметов роскоши в РФ.

