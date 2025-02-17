Кристоф Хойсген, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, охарактеризовал мероприятие 2025 года как настоящий кошмар для Европы на телеканале ZDF, сообщает «Царьград» .

«В каком-то смысле это был европейский кошмарный сон. В то же время это была очень разъясняющая конференция», — отметил он.

Хойсген также добавил, что выступление вице-президента США Джей Ди Венса продемонстрировало, что при Трампе Америка «живет на другой планете». Даже республиканцы в Сенате, по словам Хойсгена, проявляют значительную осторожность в своих публичных заявлениях, поскольку опасаются своего президента.

Кроме того, глава конференции призвал страны Европейского Союза объединиться для проведения мирных переговоров, направленных на разрешение конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость Европы показать больше силы. Европейские государства не хотят просто присутствовать на переговорах — им нужно разработать собственный безопасный план для Украины, заключил Хойсген.