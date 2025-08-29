Европе важнее удержать США в украинском конфликте, чем защищать Гренландию

Политолог Сипров: ЕС простит Трампу что угодно, лишь бы США не сблизились с РФ

Евроатлантические элиты готовы закрыть глаза даже на территориальные притязания США, лишь бы не допустить выхода Америки из украинского конфликта, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не стала отвечать на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Дании и Гренландии в случае вторжения США. Она заявила, что Евросоюз полностью поддержит действия Гренландии, что бы она ни решила.

«(Президенту США — ред.) Дональду Трампу готовы простить любые притязания, в том числе территориальные, которые неоднократно озвучивались руководством США, лишь бы не допустить сближения Соединенных Штатов и Российской Федерации. Главное для евроатлантических элит — не допустить ситуации, когда Америка откажется от украинского политического проекта», — сказал Сипров.

Он пояснил, что европейцы нуждаются в финансовой поддержке США, в поставках вооружений, в разведывательной информации. Выход Америки из конфликта станет колоссальным политическим фиаско для евроатлантических элит.

«(Фиаско — ред.) Прежде всего тех, кто правит бал в Лондоне и Брюсселе. Именно поэтому они будут готовы „сдать“ и Гренландию, и пальцем не пошевелят, чтобы поддержать Данию в справедливом отстаивании территориальной целостности. Напомню: Гренландия является заморской территорией Дании», — отметил политолог.