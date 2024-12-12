Европа хочет навсегда расторгнуть главный контракт с Россией

Politico: ЕС пообещал разорвать все топливные связи с Россией к 2027 году

Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз намерен окончательно разорвать топливные связи с Россией к 2027 году. По его словам, в уменьшении зависимости от российских энергоносителей поможет активное использование возобновляемых источников энергии, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Йоргенсен добавил, что его главная задача — создать стратегический план, который поможет Европейскому союзу стать независимым от российского топлива. По его мнению, таким путем можно добиться более экологически чистого будущего.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — сказал Дэн Йоргенсен, еврокомиссар по энергетическим вопросам и бывший министр климата и энергетики Дании.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что в 15-м пакете санкций против России продлят исключения для Словакии на торговлю нефтепродуктами, полученными из российской нефти.