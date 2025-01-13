Euractiv: ЕС может получить только «раскладной стул» в переговорах по Украине
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Евросоюз выражает опасения, что в контексте украинского кризиса будущий президент США Дональд Трамп может попытаться вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, игнорируя позицию европейских стран, сообщает РИА Новости.
«Европейцы хотят гарантировать получения места за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул», — пишет издание Euractiv.
Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним. В настоящее время Вашингтон и Москва готовят встречу двух лидеров.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства готов к встрече с Трампом без каких-либо условий.