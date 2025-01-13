сегодня в 13:04

Euractiv: ЕС может получить только «раскладной стул» в переговорах по Украине

Евросоюз выражает опасения, что в контексте украинского кризиса будущий президент США Дональд Трамп может попытаться вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, игнорируя позицию европейских стран, сообщает РИА Новости .

«Европейцы хотят гарантировать получения места за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул», — пишет издание Euractiv.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним. В настоящее время Вашингтон и Москва готовят встречу двух лидеров.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства готов к встрече с Трампом без каких-либо условий.