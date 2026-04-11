Эстония не будет задерживать российские суда в Балтийском море

Власти Эстонии отказались от идеи задержания танкеров РФ в Балтийском море, они объяснили свое решение высоким риском военной эскалации, сообщают «Вести» .

Про это рассказал командующий военно-морскими силами Эстонии Иво Варк.

По его словам, страна будет решительно действовать, если появится угроза безопасности или произойдет разлив нефти в ее акватории.

В марте британский премьер-министр Кир Стармер разрешил военным страны задерживать в территориальных водах королевства суда «теневого флота» РФ.

Кроме того, ранее страны Балтии заявили, что не разрешали ВСУ использовать свое небо для атак на Россию.

