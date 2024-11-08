Эстония лишит права голоса на выборах граждан третьих стран, кроме ЕС и НАТО

Власти Эстонии лишат права голоса на местных выборах граждан РФ и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, сообщает ТАСС .

В Конституцию страны предлагается внести соответствующие поправки. Согласно законопроекту, права голоса на местных выборах лишаются граждане всех третьих государств, кроме стран ЕС и НАТО.

Таким образом, голосовать на условиях, установленных законом, смогут только граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане ЕС и стран НАТО. Все они должны при этом должны быть не младше 16 лет.

Подпись под законопроектом поставил 61 депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии из 101 народного избранника. Если поправки примут, то число граждан, которые могут голосовать на выборах в советы местного самоуправления, сократится на 72 тыс. человек.

Согласно действующему законодательству, голосовать на местных выборах могут граждане Эстонии, проживающие в стране граждане других государств ЕС, а также те, кто имеет долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

Ранее стало известно, что с 10 ноября власти Эстонии изменят порядок пропуска россиян на территорию страны. Будет отслеживать перемещения граждан не из ЕС по территории Шенгенской зоны.