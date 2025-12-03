ЕС добавил РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Евросоюз добавляет Российскую Федерацию в свой черный список государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Politico .

Группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство РФ после начала спецоперации, но не включила страну в черный список, несмотря на представленные властями Украины доказательства, из-за противодействия государств группы БРИКС. Законодатели из Европы неоднократно призывали ЕК принять такое решение.

В Евросоюзе действует ряд санкций, которые сильно ограничивают доступ компаний из РФ к европейским финуслугам. Это решение принято в то время, когда исполнительный комитет ЕС пытается сломить сопротивление Бельгии по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ для финансирования Украины.

Данное решение ЕК обяжет финучреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и вынудит банки принять допмеры по снижению рисков.

Евросоюз обычно соглашался с решениями ФАТФ, но с 2025 года там действует свое управление по борьбе с отмыванием денег. AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.

