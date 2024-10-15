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Эрнст и Михалков вошли в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству

Глава России Владимир Путин 15 октября обновил состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него генерального директора Первого канала Константина Эрнста, режиссера Никиту Михалкова и актера Константина Хабенского, соответствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов .

Речь идет об указе президента Российской Федерации от 15.10.2024 № 889 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству». Согласно документу, кинорежиссер Карен Шахназаров остался в прежней должности заместителя председателя совета.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в обновленном составе Совета при президенте России по культуре и искусству также останется секретарем. Свои должности также сохранили российский артист балета Николай Цискаридзе и певица Полина Гагарина.

Ранее президент России Владимир Путин включил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Совет по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий указ подписан 12 октября.