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Путин включил губернатора Подмосковья в Совет по развитию физкультуры и спорта

Российский лидер Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Соответствующий указ подписан 12 октября.

При этом из состава совета были исключены некоторые лица. В списке больше нет тренера по гимнастике Ирины Винер, губернатора Пермского края Олега Кожемяко, министра энергетики РФ Сергея Цивилева, губернатора Ростовской области Василия Голубева и секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.