Эрдоган шутливо призвал премьера Италии Мелони бросить курить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пошутил, что ей нужно бросить курить, сообщает ТАСС со ссылкой на IHA.

Политики встретились на полях саммита мира в Шарм-эш-Шейхе. Турецкий лидер сделал комплимент премьеру Италии, отметив, что она «выглядит прекрасно».

Вместе с тем он шутливо призвал Мелони отказаться от вредной привычки. Та в ответ улыбнулась и отметила, что знает о необходимости бросить курить.

Саммит мира прошел в понедельник в Шарм-эш-Шейхе по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. В нем приняли участие представители Великобритании, США, Германии, Египта, Турции, ОАЭ и т. д.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в регионе закончился. Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить заложников и выполнять пункт о разоружении.

