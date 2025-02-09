Эрдоган раскритиковал заявления Трампа по Газе

Он отметил, что предложения новой администрации США по Газе не заслуживают внимания и обсуждения.

По его словам, «это полный абсурд, это попытки толочь воду в ступе».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы «занять» сектор Газа и провести там работу.

Также во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне президент США Дональд Трамп озвучил планы по установлению длительного контроля над сектором Газа. По его словам, такой шаг необходим для стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Это заявление прозвучало 4 февраля во время совместного брифинга после переговоров в резиденции американского президента.