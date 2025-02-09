Эрдоган раскритиковал заявления Трампа по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявления американского президента Дональда Трампа по Газе «полным абсурдом», сообщает РИА Новости.
Он отметил, что предложения новой администрации США по Газе не заслуживают внимания и обсуждения.
По его словам, «это полный абсурд, это попытки толочь воду в ступе».
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы «занять» сектор Газа и провести там работу.
Также во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне президент США Дональд Трамп озвучил планы по установлению длительного контроля над сектором Газа. По его словам, такой шаг необходим для стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Это заявление прозвучало 4 февраля во время совместного брифинга после переговоров в резиденции американского президента.