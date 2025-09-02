Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский пока не готовы проводить двусторонние переговоры, сообщает РБК со ссылкой на Milliyet.

Эрдоган выступил с заявлением по возвращении с саммита ШОС в Китае. Он отметил, что на полях мероприятия обсудил урегулирование конфликта с Путиным. Политики пришли к выводу, что кризис должен завершиться «справедливым миром».

Турецкий президент отметил, что Анкара настаивает на урегулировании конфликта посредством дипломатии. Он также заявил, что нужно повысить уровень переговоров — до уровня руководителей стран.

Однако, как отметил Реджеп Тайип Эрдоган, после контактов с российским и украинским коллегами он понял, что Владимир Путин и Владимир Зеленский пока к этому не готовы, хотя оба допустили возможность двусторонних переговоров.

Эрдоган предложил Турцию в качестве посредника по Украине на саммите в Китае. Он сказал, что его государство также готово провести и встречу лидеров.