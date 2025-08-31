Эрдоган предложит Турцию в качестве посредника по Украине на саммите в Китае

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на готовящихся переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае планирует сказать, что Анкара готова быть посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Государство также готово провести и встречу лидеров, рассказал РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Путин и Эрдоган собираются провести встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он будет в китайском Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября.

Источник отметил, что Эрдоган будет обсуждать тему Украины и посредничества в завершении конфликта. Турецкий президент скажет, что готов помогать во всех аспектах, в том числе в организации встречи глав государств.

Украинский кризис всегда на контроле у Эрдогана, отметил источник.

Ранее прошла церемония фотографирования глав государств на площадке саммита ШОС в Китае. Перед ней Путин поговорил с главой КНР Си Цзиньпином.