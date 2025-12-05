Эпоха перемен: как Тимохин стал главой Луховицы на срок более четырех лет

17 ноября Сергей Тимохин, возглавлявший городской округ Луховицы, покинул свой пост, подав в отставку по личному желанию. За период более чем в четыре года, пока он руководил муниципалитетом, округ преобразился: от проблем с инфраструктурой до активного прогресса во всех сферах, сообщает RuNews24.ru .

Назначение Сергея Тимохина исполняющим обязанности главы Луховиц губернатором Московской области Андреем Воробьевым в сентябре 2021 года было обусловлено острой необходимостью в обновлении муниципалитета. К этому моменту 38-летний чиновник обладал значительным опытом в сфере государственного управления, работая в различных структурах, включая столичное управление Росимущества, Департамент имущества Москвы и должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты РФ.

Тимохин, выпускник Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева с квалификацией экономиста-менеджера, пришел в Луховицы не с нуля — с 2019 года он занимал пост заместителя главы администрации округа, отвечая за финансово-экономические вопросы. Это хорошее знание местной обстановки впоследствии стало важным преимуществом.

24 марта 2022 года депутаты единогласно утвердили Сергея Тимохина на посту главы городского округа. Торжественная церемония вступления в должность прошла 26 марта в Доме культуры «Старт». Но после успешной карьеры в ноябре 2025 года он решил сложить полномочия. О причинах своего ухода Сергей Тимохин сказал лаконично.

«Нужно двигаться вперед», — заявил экс-глава.

Ранее Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Луховицы, которым стал 32-летний экс-депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

«Хочу представить Марка Константиновича Черемисова. Марк Константинович приступает к исполнению полномочий главы муниципального округа. <…> Вам хорошо знакома территория и жизнь Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.