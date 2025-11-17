Андрей Воробьев представил врип главы Луховиц Марка Черемисова

сегодня в 12:39

«Хочу представить Марка Константиновича Черемисова. Марк Константинович приступает к исполнению полномочий главы муниципального округа. <…> Вам хорошо знакома территория и жизнь Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев выразил надежду, что Черемисов будет с самоотдачей выполнять возложенные на него обязанности.

Ранее пост главы Луховиц занимал Сергей Тимохин.

Марк Черемисов ранее был депутатом Мособлдумы. Он входил в комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

