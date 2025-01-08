ЕП может начать требовать от Грузии начала войны с Россией

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступила с тревожным заявлением касательно возможных действий Европарламента (ЕП). По мнению политического совета партии, после серии из пяти резолюций, принятых в 2024 году, ЕП может потребовать начать войну с Россией, сообщает ТАСС .

Особую обеспокоенность у грузинского руководства вызывает вероятность того, что в готовящейся резолюции может содержаться прямой призыв к военной конфронтации между Тбилиси и Москвой. Такой сценарий рассматривается правящей партией как потенциальная угроза национальной безопасности страны.

«С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении.

В партии власти пояснили свою позицию, ссылаясь на серию документов, принятых европейскими парламентариями. За последнее время, включая 2024 год, ЕП выдвинул пять ключевых требований к Грузии. Среди них: отмена законодательства против ЛГБТ*-пропаганды, санкционное давление на Россию, а также персональные ограничения в отношении Бидзины Иванишвили, занимающего пост почетного главы и создателя партии «Грузинская мечта». Кроме того, европейские депутаты настаивают на выходе из тюрьмы бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Грузия не будет возобновлять дипломатический диалог с Россией.

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