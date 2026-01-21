«Ему точно 73?»: иностранцы пришли в восторг от мускулистого Путина на Крещение

Японцы пришли в восторг от видео с мускулистым Путиным на Крещение

Видеозапись участия президента России Владимира Путина в традиционных крещенских купаниях стала обсуждаемой темой в зарубежном сегменте интернета. Особый резонанс кадры вызвали в Японии, где пользователи оценили спортивную форму 73-летнего российского лидера, пишет «Царьград» .

В праздник Крещения Господня 19 января глава государства не стал изменять многолетней традиции и окунулся в прорубь. Как подтвердили в Кремле, подобные погружения - ежегодный ритуал Владимира Путина.

После публикации видео в социальных сетях и СМИ материал попал в топ обсуждений на портале Yahoo News Japan (YNJ). Японские читатели выразили удивление тем, насколько подтянутым смотрится российский президент в свои 73 года.

Пользователи отметили стройное и мускулистое телосложение политика, подчеркнув, что он выглядит значительно моложе своего возраста. В комментариях подчеркнули, что свежий внешний вид Путина наглядно опровергает периодические «вбросы» западных СМИ о якобы серьезных проблемах с его здоровьем. Многие читатели также отметили, что большинство западных лидеров не могут похвастаться подобной физической активностью и телосложением.

Лаконичные отзывы в духе «Обалдеть, я в шоке!» и тысячи лайков под публикацией свидетельствуют, что крещенское видео с Путиным в очередной раз укрепило имидж российского президента как сторонника спорта и русских ценностей, отмечают в соцсетях.

