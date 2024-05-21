Эксперты рассказали о рисках нестабильности в Иране после смерти президента Раиси

Эксперт Соин: в иранских элитах может начаться соперничество после смерти Раиси

После официального объявления о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси полномочия главы государства временно перейдут к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Профессор, политический аналитик Дмитрий Соин рассказал, как эта ситуация может повлиять на политическую стабильность в Иране, сообщает «МИР 24» .

По словам аналитика, в иранских элитах всегда существовало соперничество между традиционалистами, опирающимися на сильные религиозные мотивы, и более либеральными кругами.

Сейчас, после гибели Раиси и других официальных лиц в авиакатастрофе в Тебризе, эта борьба может активизироваться.

Соин полагает, что США и Евросоюз заинтересованы в смещении Ирана в сферу своего влияния, поэтому станут поддерживать либеральные силы в стране.

Однако профессор подчеркнул, что ключевая роль во власти Ирана принадлежит духовному лидеру аятолле Али Хаменеи. В связи с этим центральная власть в республике остается достаточно прочной.