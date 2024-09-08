Эксперт: ВСУ потеряли 13 реактивных ракетных установок

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ВСУ потеряли 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270, заявил британский эксперт Александр Меркурис, его цитирует РИА Новости .

«Они (ВСУ — ред) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270», — рассказал военный аналитик в своем блоге на YouTube.

Меркурис добавил, что уничтожение систем залпового огня стало для Киева настоящей катастрофой, так как поставки HIMARS и боеприпасов к ним сокращаются.

Ранее российские военные поразили еще одну РСЗО HIMARS в Сумской области.