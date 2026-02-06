Эксперт Сучков об отдалении РФ от КНР: за 70 лет США другой стратегии не создали

Эксперт выступил во время круглого стола о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на Россию.

«Другой важный вектор — отсечение потенциальных источников роста Китая, и здесь и Россия, и Европа являются для Соединенных Штатов важными игроками, с которыми нужно работать. Я думаю, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа в полуприватных разговорах мало скрывает, что главным мотивом нормализации отношений с Россией является, насколько это возможно, оттягивание РФ от Китая», — сказал Сучков.

Даже если есть понимание, что это безнадежно, то за 70 лет американцы более умной стратегии не придумали, добавил эксперт.

