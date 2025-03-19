Эксперт Смирнов: Трамп готов отбросить мантру «ничего об Украине без Украины»

России выгодна позиция американского президента Дональда Трампа по отказу от поддержки Киева, но есть и минусы, сообщил старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Павел Смирнов.

Об этом он рассказал в ходе круглого стола о текущем состоянии российско-американских отношений.

«С одной стороны, Россия не может не воспользоваться желанием Трампа сбросить с Америки бремя поддержки Украины как противовеса России и инструмента прокси-войны с РФ и переложить его на Европу. Ну и, конечно, готовность Трампа отбросить мантру байденовской администрации, в которой она была едина с европейскими странами: „ничего об Украине без самой Украины“», — сказал Смирнов.

По его словам, с приходом в Белый дом Трампа у США остается возможность продвигать НАТО на восток без формального включения Украины в альянс. При этом Америка может продолжить навязывать России заморозку конфликта без решения причин его начала.