Эксперт: рейд под Курск стал проблемой для мобилизационного потенциала Украины

Полковник в отставке и военный эксперт Андрей Кошкин дал оценку мобилизационному потенциалу Украины. Он отметил, что у нее могут возникнуть проблемы в связи с атакой ВСУ на Курскую область, сообщает Lenta.ru .

По мнению эксперта, Украина столкнется с большими трудностями в мобилизации. Он напомнил о сделанных в СМИ заявлениях западных специалистов, которые говорят, что «вылазка» ВСУ на территорию Курской области ни к чему хорошему не приведет.

Кошкин отметил, что рейд Украины под Курск повлияет в отрицательном ключе на демографический потенциал для ВСУ.

Эксперт заявил, что Украине потребуется создать специальные «механизмы», которые помогут выявлять потенциальных контрактников и «изымать» их для службы в ВСУ.

Ранее офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский специально приказал ВСУ напасть на Курскую область. По ее мнению, это сделано для того, чтобы продлить мобилизацию на Украине.