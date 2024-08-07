Офпред МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что президент Украины Владимир Зеленский специально приказал войскам атаковать Курскую область. По словам дипломата, таким способом он хотел продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, сообщает «Царьград» .

Спикер дипломатического ведомства отметила, что подобным шагом на Банковой хотят сохранить ситуацию в стране под своим контролем. В то же время Захарова считает, что подобные события могут привести лишь к большей эскалации конфликта и жертвам среди бойцов ВСУ.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала Захарова.

Тем временем на Курской АЭС усилили меры безопасности из-за атаки украинской армии.