На Курской АЭС усилили меры безопасности из-за атаки ВСУ

Чтобы обеспечить безопасность станции, подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры защиты.

Кроме того, ФСВНГ РФ совместно с МО и Пограничной службой ФСБ России умножила силы и средства для борьбы с украинскими диверсантами в Курской и Белгородской областях.

В распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области были выделены дополнительные силы.

Ранее многие российские эксперты отметили, что одной из главных целей ВСУ может являться захват Курской АЭС, которая расположена в Курчатове. Историк Игорь Дмитриев рассказал, что благодаря контролю над станцией киевский режим обретет важный козырь. Однако добраться до нее украинским диверсантам будет практически нереально.