Эксперт рассказал, мог ли Дональд Трамп инсценировать третье покушение

Политолог Малек Дудаков опроверг идею о том, что Дональд Трамп мог инсценировать третье покушение на себя. Он отметил, что ни второе, ни третье покушение не повлияли на рейтинги экс-президента и мнения электората, поэтому теории заговора не имеют оснований, сообщает NEWS.ru .

«Никакой инсценировкой покушения это не является, не стоит верить в такую историю заговоров», — прокомментировал политолог.

Дудаков подчеркнул, что у Трампа достаточно реальных оппонентов, включая психически неуравновешенных людей, которые могут представлять угрозу. Он также указал на возможные заговоры против Трампа со стороны тех сил, которые плохо относятся к экс-главе Белого дома.

По его мнению, в настоящее время осуществить нападение на Трампа стало значительно труднее, однако вполне вероятно, что в будущем могут произойти новые попытки. Дудаков отметил, что шансы на новые покушения как до, так и после выборов, если он одержит победу, крайне высоки. Эксперт считает, что Трампу следует продолжать усиливать меры безопасности.