Эксперт предрек самую короткую войну в мире из-за Гренландии

Если США захотят взять под контроль Гренландию, то произойдет самая короткая война в мире, так как Дания не сможет в одиночку защитить остров, заявил эксперт Ульрик Прам Гад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Politico.

По словам аналитика, в случае военного сценария Соединенные Штаты одержат победу, так как они гораздо сильнее. У Гренландии нет оборонительного потенциала.

Эксперт привел в пример затраты Вашингтона на оборону. Они составили 948 млрд долларов в прошлом году. Копенгаген же потратил 9,9 млрд долларов. При этом армия США насчитывает 1,3 млн человек, а армия Дании — 17 тыс.

Помимо этого, в 1951 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, касающийся обороны Гренландии, согласно которому США обязались защищать остров. Американские военные уже присутствуют там.

Аналитик не исключает, что Дания в случае военного сценария может обратиться к международным договорам, как член ЕС и НАТО.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Власти Дании не рассматривают такой вариант.