Эксперт ответил, почему Сирия отказалась от российского присутствия в Тартусе

Эксперт Гущин: Сирия потребовала от России деньги за присутствие в Тартусе

Востоковед и политолог Олег Гущин утверждает, что новая власть в Сирии потребовала от России деньги за аренду морской базы в Тартусе. По его словам, именно из-за этого в Дамаске расторгли соглашение об обслуживании тартуского морского порта, заключенное еще в советское время, сообщает «Постньюс» .

Гущин отметил, что новое руководство САР хотело, чтобы Москва платила за аренду морской базы по рыночным ценам.

Россия и Сирия еще могут пересмотреть соглашение о присутствии в Тартусе, добавил политолог. Однако, по его словам, подробности этого договора предсказать трудно.

«Я лично ничего хорошего не жду. К власти пришла революционная коалиция. А революционеры плохи тем, что они будут делить власть между собой, и, соответственно, деньги», — утверждает Гущин.

По словам востоковеда, когда у власти в Сирии был экс-президент Башар Асад, российское присутствие в Тартусе было безвозмездным. Тогда же Москва должна была потратить на улучшение тартуской базы 500 миллионов долларов, что считалось добровольными тратами со стороны России.