Доцент департамента социологии Финуниверситета при правительстве РФ Владимир Ераносян заявил, что украинское государство быстро перевоплощается в территорию, на которой не работают правовые нормы. Так военный эксперт прокомментировал «охоту» на Украине на призывников и уклонистов, не желающих идти на фронт, сообщает aif.ru .

Издание пишет, что в приграничных районах Украины сколочены целые банды из пограничников, полицейских и представителей ТЦК — украинских военкоматов. Они занимаются отловом и запугиванием мужчин, которые отказываются вступать в ряды ВСУ — в ход идут похищения, угрозы и насилие.

Ераносян на этот счет отметил, что люди, которые получили оружие и власть, начали кошмарить местных жителей на своей территории.

«Они считают ее именно „своей“, а значить могут творить, что хотят. <…> Для Европы Украина станет криминальной „черной дырой“», — заявил Ераносян.

По его мнению, далее ситуация с «сафари» на украинцев-уклонистов будет лишь ухудшаться.