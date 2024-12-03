Эксперт назвал политику Турции на Ближнем Востоке авантюристской и адаптивной

Заместитель заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов считает, что Турция не планировала недавнее вторжение боевиков в Идлиб, но попытается сыграть на ситуации.

«Турецкая политика очень адаптивная, в данном случае даже авантюристская. Турция очень быстро способна менять свои подходы. Мы это много раз видели на сирийском, ливийском и иракском досье. Что в нынешних условиях заставляет усомниться в полной мере, что за наступлением может стоять турецкий план с целью повлиять на ситуацию. Турция в очередной раз пытается оседлать ситуацию, чтобы минимизировать свои риски, издержки и укрепить переговорную позицию», — сказал Лукьянов во время круглого стола.

Он уточнил, что обстановка на северо-востоке Сирии представляет собой сложный конгломерат вооруженных сил в Идлибе и вне города. Там при участии Турции прошло объединение формирований, которые стекались туда в процессе деэскалации в предыдущие годы.

«Это уже не плохо вооруженные бандиты, а серьезная военная сила, которая на протяжении нескольких лет ждала реванша», — добавил эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили обстановку на территории Сирии. Обе страны серьезно обеспокоены опасным развитием ситуации в республике из-за военной эскалации в провинциях Алеппо и Идлиб.