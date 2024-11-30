Лавров обсудил с турецком коллегой обстановку в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщается на сайте российского министерства.

Они обсудили обстановку на территории Сирии. Обе страны серьезно обеспокоены опасным развитием ситуации в республике из-за военной эскалации в провинциях Алеппо и Идлиб.

Стороны отметили, что необходима координация совместных действий для стабилизации обстановки в Сирии. В том числе и с задействованием потенциала «Астанинского формата».

Ранее повстанцы из Свободной сирийской армии (ССА) вместе с боевиками ХТШ* частично взяли под контроль сирийский город Алеппо. Армия страны перекрыла основные дороги, ведущие в населенный пункт и из него. Через КПП разрешили проезжать только военным. В аэропорту отметили все авиарейсы.

*движение признано террористически и запрещено в РФ.