Эксперт Долгов: Украина передала сирийским террористам БПЛА

Киевский режим передал террористам в Сирии беспилотные летательные аппараты и средства РЭБ. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Еще одной немаловажной силой является украинский режим, известно, что его представители имели отношения с руководством „Хайят Тахрир аш-Шам“* (бывшая „Джебхат ан-Нусра“* — ред.). Представители украинского режима — это военные советники, которые обучали боевиков использованию современных БПЛА, которые предоставлялись представителям этих группировок», — сказал Долгов во время заседания круглого стола по актуальной ситуации в Сирии.

Он отметил, что, по сообщениям сирийских спецслужб, следует, что в руках боевиков оказались образцы современного вооружения. В том числе и комплексы радиоэлектронной борьбы, что в итоге привело к прорыву вооруженных боевиков на ряде направлений.

Ранее повстанцы из Свободной сирийской армии (ССА) полностью захватили провинцию Идлиб, которая расположена на северо-западе Сирии. Боевики также контролируют несколько частей Алеппо.

*Запрещенные в России террористические организации.