Reuters: повстанцы полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии

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Повстанцы из Свободной сирийской армии (ССА) полностью захватили провинцию Идлиб, которая расположена на северо-западе Сирии, сообщает Kp.ru .

«Повстанцы также захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю эту провинцию», — пишет агентство Reuters.

В статье отметили, что также боевики контролируют несколько частей Алеппо. Захватчики свободно перемещаются по городу.

В свою очередь командование Вооруженных сил Сирии сообщило о перемещении своих подразделений в рамках стратегии по укреплению оборонительных рубежей. Решение принято с целью предотвращения возможных нападений и обеспечения безопасности как мирного населения, так и военнослужащих.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обстановку в Сирии.