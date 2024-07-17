Эксперт Аджамян: Байден уже находится на вторых ролях в политике США

Прошедшие между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом дебаты состоялись в конце июня, и тогда 67% респондентов отдали победу в них Трампу, 33% — Байдену, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Байден действительно выглядел неубедительно, его запинки и иные трудности с речью явно заставляли зрителей задуматься о том, каким будет его состояние на новом президентском сроке, если уже сейчас он находится далеко не в лучшей форме. Трамп на его фоне явно выглядел убедительнее, и, что называется, не лез за словом в карман», — сказал эксперт.

После покушения Трамп и его политтехнологи начали делать все, чтобы из этой истории выжать максимум для рейтинга. Поднятый вверх кулак Трампа сразу после покушения уже можно считать символом его предвыборной борьбы.

«Дальше будут раскручиваться самые разные теории вокруг этого покушения, проводиться аналогии с Кеннеди. А тот факт, что Трамп выжил, многими верующими американцами будет восприниматься не иначе как „знак свыше“: это не Трампу был дан второй шанс, а самой Америке», — добавил политолог.

По словам эксперта, в некоторой степени Байден уже находится на вторых ролях, СМИ активно тиражируют те или иные заявления кандидата-республиканца, а его предвыборная кампания заиграла новыми красками. Недавно пришли новости о том, что суд во Флориде закрыл дело против Трампа по секретным документам.

«Сейчас для экс-президента Америки важно не допустить нелепых ошибок, и тогда к сентябрьским дебатам он подойдет с более уверенными позициями, чем к предыдущим. А вот для Байдена условия игры усложнились — это понимают и в стане демократов, но времени что-либо сделать (в том числе заменить Байдена на другого кандидата) остается все меньше и меньше», — заключил Аджамян.