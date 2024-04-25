Около 75 французских наемников воевали на Украине в рядах ВСУ, часть из них убиты, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бывшего агента французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц», — цитирует экс-разведчика агентство, уточняя, что речь идет о точных именах или псевдонимах боевиков.

Чинкуини отметил, что обладает информацией и о других французах, участвовавших в боях на стороне Киева, включая двух граждан республики, работавших в якобы гуманитарных миссиях.

Ранее сообщалось, что четверо бразильцев погибли и пропали без вести на территории Украины, куда они отправились воевать на стороне ВСУ.