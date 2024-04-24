Четверо бразильских наемников пропали или погибли на Украине

Четверо бразильцев погибли и пропали без вести на территории Украины, куда они отправились воевать на стороне ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Бразилии.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — сообщил представитель министерства.

Власти страны не в курсе точного числа своих граждан, которые принимают участие в конфликте. Но с родственниками погибших уже связались для оказания консульской помощи.

Отмечается, что по закону правительство Бразилии не может оплачивать расходы на репатриацию останков погибших, поэтому соответствующее решение должно будет приниматься их родственниками.

Местные СМИ пишут, что бразильцы не прослужили на Украине и трех месяцев. Среди погибших есть и женщина — Талита ду Валле. Она задохнувшись из-за пожара в бункере.