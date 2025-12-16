Экс-президент Украины Янукович осужден Киевским судом на 15 лет тюрьмы

Как сообщил в своем Telegram-канале Офис генерального прокурора Украины, экс-глава государства приговорен к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству; также ему вменялись государственная измена и пособничество Российской Федерации.

Виктор Янукович, находившийся у власти с 2010 года, был свергнут в результате событий февраля 2014 года, после чего покинул Украину и с тех пор, по некоторым данным, проживает в России, предположительно в элитном поселке на Рублевке.

Сам он свою вину не признавал.

