Путин озвучил честную реакцию Януковича на последствия вступления Украины в ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович «прослезился», когда осознал результаты экономической ассоциации государства с ЕС. Конкурентные товары из Европы должны были уничтожить производство страны и лишить ее торговых связей с РФ, рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости .

Встраивание Украины в систему экономических отношений Европы было связано с рядом экономических проблем для РФ. Соседняя страна входила в зону свободной торговли. Между государствами были открытые таможенные границы. Для Москвы это имело некоторые последствия, отметил Путин.

Руководству Украины нужно было определить, что страна теряла в контактах с РФ и приобретала при сотрудничестве с Европой. Об этом и думал Янукович.

Бывший президент Украины посчитал и «прослезился». Открытие рынка означало, что высококонкурентная европейская продукция убила бы местное производство. Также страна лишалась бы торговых связей с РФ, добавил Путин.