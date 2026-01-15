Экс-глава МИД Финляндии объяснил, почему надо открыть границу с Россией

Для стимулирования экономики Финляндии необходимо восстановить пропускной режим на границе с Россией. Такое мнение высказал бывший глава финского МИДа Пааво Вяюрюнен, пишет РИА Новости со ссылкой на Uusi Suomi.

Пааво Вяюрюнен подчеркнул, что открытие восточной границы моментально привлечет поток туристов, что положительно скажется на работе гостиниц и ресторанов. Кроме того, восстановление связей позволит наладить торговые и экономические отношения с Россией, от которых Финляндия получит наибольшую выгоду.

По мнению Вяюрюнена, возобновление работы границы станет катализатором для экономического подъема и создания новых рабочих мест в стране.

Он напомнил, что закрытие границы крайне негативно отразилось на гостиничном и ресторанном бизнесе, а также на деятельности авиакомпании Finnair, которая из-за прекращения использования российского воздушного пространства при дальних перелетах понесла убытки.

Вяюрюнен также отмечает, что открытие границы и возобновление авиасообщения не будет являться нарушением антироссийских санкций. Он подчеркивает, что пересечение российской границы возможно через Норвегию и Эстонию, и что между Россией и рядом западных стран сохранено авиасообщение.

Он также выразил недоумение в связи с заявлениями финских политиков о якобы исходящей от России угрозе и в связи с их требованиями сохранить границу закрытой, задаваясь вопросом о том, какую опасность могут представлять российские туристы.

Ранее аналогичное мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он разделяет мнение о том, что границу с Россией нужно открыть ради Финляндии.

